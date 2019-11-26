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Nazım Sangare formasını yırttığı pozisyonu anlattı: ‘Gol yediğimiz pozisyonda…’
Süper Lig

Nazım Sangare formasını yırttığı pozisyonu anlattı: ‘Gol yediğimiz pozisyonda…’

Antalyaspor Gaziantep FK maçı sonrası konuşan Nazım Sangare yedikleri goldeki sinir anını, "Amilton biraz sakattı. Çok basit kaybetti. Onun için sinirlendim. Gereksiz bir hata oldu. Daha önce onu oyundan alabilirdik. Gol yediğimiz pozisyonda buna sinirlendim" sözleriyle aktardı.

26 Kasım 2019 00:18

Süper Lig’de 12. hafta Antalyaspor’un konuğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla sona erirken müsabakanın ardından Antalyaspor’un golünü kaydeden milli futbolcu Nazım Sangare açıklamalarda bulundu. Sangare yedikleri golden sonra sinirden formasını yırtması hakkında şunları söyledi:

“Amilton biraz sakattı. Çok basit kaybetti. Onun için sinirlendim. Gereksiz bir hata oldu. Daha önce onu oyundan alabilirdik. Gol yediğimiz pozisyonda buna sinirlendim.”

Nazım Sangare, attığı golü ve üç puan hasretini ise “Dört haftadan beri galibiyet alamıyoruz. Çok basit goller yiyoruz. Daha iyi yapmazsak galibiyet gelmeyecek. Çok iyi savaşıyoruz ama maalesef galibiyet gelmiyor. Gol attığım için mutluyum ama galibiyet gelmedi… Pozitif olmalı ve çalışmalıyız” ifadeleriyle değerlendirdi. 26 Kasım 2019 Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: `İyi oynadık...` Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:18 | 26 Kasım 2019
Antalyaspor Nazım Sangare süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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