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Muslera Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu! İnanılmaz rakam…
Şampiyonlar Ligi

Muslera Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu! İnanılmaz rakam…

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 5 haftasında 30 kurtarışla zirvede yer aldı. Uruguaylı yıldız 1-1 biten Club Brugge maçını %83.3 başarı oranı ile tamamladı.

SKOR DETAY HABER 26 Kasım 2019 23:46

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da maça damga vuran isim yine Fernando Muslera oldu. Kalesine gelen 6 şutun 5’inde kalesini kapatan ve yan toplarda yaptığı başarılı müdahalelerle takımına büyük katkı veren Uruguaylı kaleci %83,3 başarı oranı yakaladı.

Şampiyonlar Ligi’nin en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Muslera 5 haftada yaptığı 30 net kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından ilk 4 haftanın istatistik şampiyonları açıklanmıştı. Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi’nin ilk 4 haftasında yaptığı 25 kurtarışla bu alanda zirvede yer alıyordu.

Tecrübeli eldiven Club Brugge maçının ardından bu sayıyı 30’a çıkardı. Net fırsatlarda rakibe gol şansı tanımayan yıldız isim kendi istatistiklerini daha da ileriye taşıdı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi Muslera oldu. İşte Twitter’da Muslera için yapılan paylaşımlar…

Şampiyonlar Ligi resmi hesabı 5. maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde en iyi istatistiklere sahip olan oyuncuları sıralamıştı:

Son güncelleme 00:00 | 27 Kasım 2019
galatasaray kurtarış muslera şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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