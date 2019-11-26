Muslera Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu! İnanılmaz rakam…

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da maça damga vuran isim yine Fernando Muslera oldu. Kalesine gelen 6 şutun 5’inde kalesini kapatan ve yan toplarda yaptığı başarılı müdahalelerle takımına büyük katkı veren Uruguaylı kaleci %83,3 başarı oranı yakaladı.

Şampiyonlar Ligi’nin en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Muslera 5 haftada yaptığı 30 net kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından ilk 4 haftanın istatistik şampiyonları açıklanmıştı. Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi’nin ilk 4 haftasında yaptığı 25 kurtarışla bu alanda zirvede yer alıyordu.

Tecrübeli eldiven Club Brugge maçının ardından bu sayıyı 30’a çıkardı. Net fırsatlarda rakibe gol şansı tanımayan yıldız isim kendi istatistiklerini daha da ileriye taşıdı.

Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi Muslera oldu. İşte Twitter’da Muslera için yapılan paylaşımlar…

Galatasaray çok uğraştın be hele muslera adam her şeyini verdi.

1- EMEĞİNE SAĞLIK!

Her yıl onlarca saat uçak yolculuğu, ağrılara rağmen sahaya çıkmak ve Şampiyonlar Ligi’nde en çok kurtarış yapan kaleci olmak.

Bu taraftar seni izlemiş olmanın ayrıcalığını yıllar sonra fark edecek. İyiki varsın Fernando Muslera. #GSvCLU pic.twitter.com/5f8PnnPTos

— Galatasaray Haberleri (@GSHaberleriTR) November 26, 2019