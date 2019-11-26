Manchester United sahada dökülüyor, kasada kazanıyor!

İngiliz devi Manchester United, sponsorluk anlaşmasında dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. Premier Lig’de 13 hafta sonunda 17 puanla 9. sırada yer alan Manchester United, sahadaki kötü performansına rağmen formasının nimetlerinden faydalanmaya devam ediyor.

Chevrolet ile 75 milyon Euro’luk sponsorluk anlaşması bulunan Manchester United, firmanın alınan başarısız sonuçlar nedeniyle bu sezon sonu bitecek sözleşmeyi uzatmaya yanaşmaması nedeniyle yeni arayışlara girdi. The Sun’da yer alan habere göre, teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde beklenen performansını bir türlü sahaya yansıtamayan Manchester United, aradığı sponsoru Çin’de buldu. Çin merkezli beyaz eşya şirketi Haier, Manchester United’ın yeni sponsoru olmak için girişimlere başladı.

Görüşmelerin şimdilik gizli tutulduğu belirtilirken, ismini vermek istemeyen bir şirket yetkilisi “Manchester United’a sponsor olma girişimleri başlatıldı. Manchester United forması, dünyadaki en değerli formalardan bir tanesi” ifadelerini kullandı. Manchester United, Haier firmasından 82 milyon Euro yıllık sponsorluk bedeli talep etti. Çin firmasının da Manchester United’ın istediği rakamı karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Anlaşmanın yakın zamanda netliğe kavuşması beklenirken, Manchester United’ın alternatif sponsor arayışından vazgeçtiği öğrenildi. ‘Kırmızı Şeytanlar’ Haier firmasından önce ismi açıklanmayan Londra merkezli bir firma ile de sponsorluk görüşmesi yapmıştı.

Ligde istikrarsız bir performans sergileyen Manchester United, 13 hafta sonunda sadece 4 galibiyet alabildi.

KENDİ REKORUNU GEÇECEK

Manchester United, eğer Haier ile anlaşmaya varırsa kendi rekorunu kırmış olacak.

Manchester United’ın şu anda Chevrolet ile 2014 yılında yaptığı 75 milyon Euro’luk anlaşma, dünya üzerinde futbol takımlarının yaptığı en büyük sponsorluk anlaşması olma özelliğini koruyor. Manchester United’ı 52.5 milyon Euro ile Manchester City ve 47 milyon Euro ile Tottenham izliyor.