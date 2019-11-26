Kazananlar kulübü Beşiktaş… 10.8 milyon TL

Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, her geçen gün daha çok umutlanıyor.

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığından bu yana puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 20 Ekim'den sonra oynadığı 4 maçı da kazandı ve kulüp 10.8 milyon TL gelir elde etti. Finansal anlamında zorlu çalışmalar yürüten Çebi'nin eli biraz daha güçlendi. ‘Ocak ayını göremez' şeklindeki görüşlerin hedefindeki Abdullah Avcı, yerini sağlamlaştırdı.

Üst üste gelen galibiyetler Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarlar arasındaki bağı güçlendirdi. Taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Son 6 maçta sadece 1 gol yiyen Loris Karius, kafadaki soru işaretlerini sildi. Yeni transferler Elneny, Ruiz ve Rebocho uyum sürecini atlattı ve performanslarıyla taraftarı sevindirdi. Sakatlıktan kurtulan Burak Yılmaz, Konya'da golle döndü ve gelecek haftalar öncesi camiaya umut verdi.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL’DA

Beşiktaş, sezonun ilk devresinde son 5 maçını İstanbul'da oynayacak. 5'te 5 hedefini kafasına koyan Abdullah Avcı ve öğrencileri, önümüzdeki pazartesi ligin dibinde yer alan Kayserispor'u ağırlayacak. 14. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Kartal, 15. hafta Malatya'yla evinde karşılaşacak. 16. hafta derbide Fenerbahçe'ye gidecek olan Beşiktaş, kapanışı G.Birliği maçıyla yapacak.