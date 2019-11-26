Juventus Atletico Madrid canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi D grubu maçı…

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 5. grup maçları ile devam ediyor. İlk maçta 2-2 kalarak eşitliği bozamayan iki güçlü ekip Juventus Atletico Madrid İtalya’da karşı karşıya geliyor. 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, 7 puanla ikinci sırada yer alan Atletico Madrid’e koltuğunu kaptırmamak için mücadele edecek.

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5’inci Hafta maçında Juventus, Atletico Madrid’i ağırlayacak. 26 Kasım Salı günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.