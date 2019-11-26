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Juventus Atletico Madrid canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi D grubu maçı…
Şampiyonlar Ligi

Juventus Atletico Madrid canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi D grubu maçı…

Juventus Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi D grubu 5. maçında karşı karşıya geliyor. Grubun iki favorisinin mücadelesine sahne olacak maç öncesinde Juventus üst tura yükselmeyi garantiledi. En yakın rakibinin dört puan önünde olan Atletico Madrid ise kazarak turu garantilemenin hesaplarını yapıyor. Juventus Atletico Madrid maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için beIN Sports canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

26 Kasım 2019 22:13

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 5. grup maçları ile devam ediyor. İlk maçta 2-2 kalarak eşitliği bozamayan iki güçlü ekip Juventus Atletico Madrid İtalya’da karşı karşıya geliyor. 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, 7 puanla ikinci sırada yer alan Atletico Madrid’e koltuğunu kaptırmamak için mücadele edecek.

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5’inci Hafta maçında Juventus, Atletico Madrid’i ağırlayacak. 26 Kasım Salı günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 22:13 | 26 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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