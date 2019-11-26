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Hokey oyuncusu Sam Ward maçta görme yetisini kaybetti!
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Hokey oyuncusu Sam Ward maçta görme yetisini kaybetti!

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren Büyük Britanya'nın Malezya ile oynadığı maçta korkunç bir an yaşandı. Oyuncu Sam Ward, gözüne hokey topunun gelmesinin ardından görmesi yetisini kaybetti.

SKOR DIŞ HABER 26 Kasım 2019 09:52

Büyük Britanya ile Malezya 3 Kasım’da oynadığı 2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri’nde karşı karşıya geldi. Mücadelede ise üzücü bir an yaşandı.

126 kez milli formayı giyen ve 72 gol atan, İngilizler’in hokeyde star olarak gördüğü Sam Ward’ın gözüne maçta hokey topu çok sert biçimde geldi.

Acilen hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki oyuncu, yüzündeki hasarın geçmesini bekleyen doktorlar tarafından 10 gün sonra ameliyat edildi.

Sol gözünün retinası büyük zarar gören ve görme yetisinin kaybeden Ward, 3 farklı göz doktoruna göründüğünü ve hepsinin “Hasarın kısmen geri dönüşü yok” cevabını verdiğini söyledi.

İngiliz hokeyci, yaptığı açıklamada, “Geri dönüşüm hızlı olmayacak. Yeniden uluslararası hokey oynamak için geri dönmemin yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek. Kolay pes edecek biri değilim. Tokyo’da olabilmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Sam Ward’ın gözündeki hasar için doktorlar umutlu konuşmasa da görme yetisinin ne kadar düzeleceğinin anlaşılması için birkaç ay geçmesi gerektiği belirtildi.

Son güncelleme 09:54 | 26 Kasım 2019
2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri büyük britanya Sam Ward
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