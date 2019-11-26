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GS Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel ilk 11! Galatasaray Club Brugge saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

GS Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel ilk 11! Galatasaray Club Brugge saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan beşinci maçlarla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika’nın Club Brugge takımı ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Brugge maçı için Mbaye Diagne kadroda yer almıyor. Peki Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Kasım 2019 16:12

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarındaki beşinci maçında Galatasaray Club Brugge takımını ağırlıyor. Henüz devler liginde 3 puan sevinci yaşayamayan Galatasaray, Brugge karşısında kazanarak Avrupa Ligi’ne kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Club Brugge maçı, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1’den yayınlanacak.

GALATASARAy BRUGGE MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Macao, Emre, Nzonzi, Lemina, Ömer, Fegouli, Babel, Adem

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Diatta, Rits, Balanta, Vanaken, Sobol, Dennis, Schijvers

Son güncelleme 16:12 | 26 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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