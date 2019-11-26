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Gaziantep FK’da şok! 3 ay daha yok
Gaziantep FK

Gaziantep FK’da şok! 3 ay daha yok

Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

26 Kasım 2019 14:56

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh’in tedavisi sürüyor.  Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh’in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.

Son güncelleme 14:56 | 26 Kasım 2019
Gaziantep FK Tetteh
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