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Galatasaray U19, Club Brugge’ü mağlup etti
Galatasaray

Galatasaray U19, Club Brugge’ü mağlup etti

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde grup liderdi Club Brugge'ü son 10 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta 2-1 mağlup etti.

26 Kasım 2019 17:46

UEFA Gençler Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 takımı, 2-1 kazandı.

Galatasaray, 38. dakikada Atalay Yıldırım’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Club Brugge, Mathias Wolf’un 53. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu attı.

Sarı kırmızılılarda Ferhan Evren, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 6’ya yükseltti. Haftaya grup lideri olarak başlayan Club Brugge, 9 puanda kaldı. Galatasaray, son maçında PSG’ye konuk olacak.

Son güncelleme 17:46 | 26 Kasım 2019
Club Brugge galatasaray u19
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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