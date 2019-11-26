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Galatasaray Club Brugge özet! GS evinde umduğunu bulamadı (MAÇ ÖZETİ)
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Club Brugge özet! GS evinde umduğunu bulamadı (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray Club Brugge özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu beşinci maçına çıkan Galatasaray Brugge takımını 1-1 berabere kaldı. Grubunda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Galatasaray Avrupa Ligi umudunu son haftaya taşıdı. Zorlu mücadeleyi kaçıran futbol severler için Galatasaray Club Brugge özet görüntüleri haberimizin içerisinde yer alıyor. Galatasaray Club Brugge maçı özeti...

26 Kasım 2019 22:52

Galatasaray Club Brugge 1-1 sona erdi. Galatasaray 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ömer Bayram'ın sol çizgiden ceza sahasına harika pasında topla buluşan Adem Büyük önce topu şık bir şekilde kontrol etti ve ardından Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren şutu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Club Brugge beraberliği getiren golü buldu. Böylece karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. İşte Galatasaray Brugge maçı özeti…

GALATASARAY BRUGGE ÖZET İZLE

GALATASARAY U-19 TAKIMI KAZANDI

UEFA Gençler Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 takımı, 2-1 kazandı.

Galatasaray, 38. dakikada Atalay Yıldırım'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Club Brugge, Mathias Wolf'un 53. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu attı.

Sarı kırmızılılarda Ferhan Evren, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Haftaya grup lideri olarak başlayan Club Brugge, 9 puanda kaldı. Galatasaray, son maçında PSG'ye konuk olacak.

Son güncelleme 22:52 | 26 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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