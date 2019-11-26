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Galatasaray Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik karşılaşma…
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik karşılaşma…

Devler Ligi'ne havlu atan Galatasaray’ın tek şansı Avrupa Ligi. Bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçının saat kaçta başlayacağı taraftarlarca merak ediliyor. İşte kritik maç öncesinde Galatasaray Club Brugge karşılaşmasının saati ve kanalı...

26 Kasım 2019 08:47

Galatasaray, Club Brugge karşısında final gibi bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi umutlarını yeşertmek için Belçikalı rakibini yenmek zorunda… Galatasaray’da kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Peki Galatasaray Club Brugge maçı saat kaçta?

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın kritik Avrupa maçı Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1’den yayınlanacak.

Galatasaray'ın kader maçı! Kritik sınav öncesi sıkıntı büyük

GALATASARAY’DA BÜYÜK KADRO SIKINTISI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sakat futbolcuların çokluğundan yakındı.

Club Brugge maçına çok sayıda eksikle çıkacaklarını söyleyen Fatih Terim “Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. Emre, Jimmy, Ahmet gibi oyuncuları listeye yazamadık. Nzonzi cezalı… İspanya’daki maçta atılan Yunus da cezalı… Sakatlıklarımız fazla… Falcao, Babel, Andone, Şener, Luyindama… Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle yarın Club Brugge maçında oynayacak” dedi.

Son güncelleme 08:47 | 26 Kasım 2019
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