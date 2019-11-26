Galatasaray Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik karşılaşma…

Galatasaray, Club Brugge karşısında final gibi bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi umutlarını yeşertmek için Belçikalı rakibini yenmek zorunda… Galatasaray’da kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Peki Galatasaray Club Brugge maçı saat kaçta?

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın kritik Avrupa maçı Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1’den yayınlanacak.

GALATASARAY’DA BÜYÜK KADRO SIKINTISI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sakat futbolcuların çokluğundan yakındı.

Club Brugge maçına çok sayıda eksikle çıkacaklarını söyleyen Fatih Terim “Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. Emre, Jimmy, Ahmet gibi oyuncuları listeye yazamadık. Nzonzi cezalı… İspanya’daki maçta atılan Yunus da cezalı… Sakatlıklarımız fazla… Falcao, Babel, Andone, Şener, Luyindama… Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle yarın Club Brugge maçında oynayacak” dedi.