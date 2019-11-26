Fenerbahçe’nin eski yıldızı Diego Ribas yanarak yaşamını yitiren çocukları unutmadı

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olan Libertadores Kupası’nda zafer Flamengo’nun oldu. Tarihi zaferden dokuz ay önce antrenman tesislerinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir travma yaşayan Flamengo, kazanılan şampiyonluğu yanarak hayatını kaybeden çocuklara adadı. Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Flamengo’nun Kaptanı Diego Ribas, “Onlar da başarımızın bir parçası” dedi.

Tarihler 8 Şubat 2019’u gösterdiğinde Flamengo Kulübü, acı bir haberle sarsıldı. Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan kulüp tesislerinde yangın çıktı. Çıkan yangında yaşları 14 ile 17 arasında değişen Flamengo genç takımı oyuncularının hayatını kaybetti. Yangının, Flamengo genç takım oyuncularının uyuduğu sırada çıktığı belirlendi.

Sadece Flamengo ve futbol dünyasını değil, duyan herkesi yasa boğan bu haberin üzerinden 9 ay geçtikten sonra Flamengo, inanması güç bir zafere imza attı. Libertadores finalinde River Plate’i yenen Flamengo, dev kupayı müzesine götürdü. Futbolcuların göz yaşlarını tutamadığı final maçı sonrası açıklama yapan, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan Diego Ribas “Şu an sevinmemiz gereken bir an olduğunu biliyorum. Ancak hayatını kaybeden 10 genç takım oyuncumuzu da hatırlatmak isterim. Onlar bizim başarımızın bir parçası… Onları hep birlikte alkışlayalım” dedi.

Flamengo tesislerinde çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların isimleri ve yaşları şöyle:

“Arthur Vinicius de Barros Silva Freitas, 14 (Defans), Athila Paixao, 14 (Forvet), Bernardo Pisetta, 15 (Kaleci), Christian Esmerio, 15 (Kaleci), Gedson Santos, 14 (Orta saha), Jorge Eduardo, 15 (Sol açık), Pablo Henrique, 14 (Orta saha), Samuel Thomas Rosa, 15 (Sağ bek), Vitor Isaias, 15 (Forvet) ve Rykelmo Vianna, 16 (Orta saha)“