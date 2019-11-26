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Ersun Yanal’a eleştiriler artıyor!
Süper Lig

Ersun Yanal’a eleştiriler artıyor!

Süper Lig'de 12 hafta geride kaldı ama Fenerbahçe taraftarların ve camianın bir türlü istediği duruma gelemedi. Bazı isimlerden gerektiği kadar faydalanamayan teknik direktör Ersun Yanal, futbol istikrarını da sağlayamadı.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 26 Kasım 2019 09:01

Sezona önemli yatırımla giren Fenerbahçe, 12. haftada 6. puan kaybını Malatya'da yaşadı. Şampiyonluğun ‘olmazsa olmaz' görüldüğü dönemde istikrar sorununu, sezonun üçte biri bitmişken çözemeyen Ersun Yanal'a yönelik eleştiriler arttı. İşte Yanal'ı hedef tahtasına oturtan sebepler:

1- KULÜBEDEN FAYDALANAMADI

12. hafta geride kalırken F.Bahçe'de kulübeden gelip gol atan tek oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Malatya maçında da Zajc, Deniz ve Ferdi gibi oyuncular kulübeden çıkamadı; Rodrigues son 20 dakika şans bulabildi.

2- İÇERİDE BAŞKA DIŞARIDA BAŞKA

Ersun Yanal, iç saha-dış saha dengesini sağlayamadı. Takımı, Kadıköy'de maç başına 2.66 gol ortalaması yakaladı. Bu rakam deplasmanda sadece 0.86. Yanal'ın takımı son 15 deplasmanda 4 galibiyet gördü.

3- TAKIM GÜVEN VERMİYOR

Yanal’ın takımı, savunma yönü güçlü 9 oyuncuyla çıktığı Malatya sınavında bile net gol pozisyonları verdi. Bireysel hata kaynaklı sorunlar çözülemedi; 12 golün 8'i bu şekilde yendi. Gol yenilmeyen maç sayısı 3.

Son güncelleme 09:01 | 26 Kasım 2019
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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