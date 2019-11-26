Derbi maçta şoke eden an! Rakibinin kafasını ısırdı

Paraguay Süper Ligi’nde Cerro Porteno ile Olympia, derbi maçta karşı karşıya geldi. Olympia’nın 4-2 kazandığı karşılaşmanın 82. dakikasında futbol sahalarında enden rastlanan bir olay yaşandı. Cerro Porteno’nun savunma oyuncusu Fernando Amorebieta, rakibi Nestor Camacho ile girdiği ikili mücadelede yeşil sahalarda pek uygulanmayan bir yola başvurdu.

Nestor Camacho’ya atılan uzun topta rakibinin topla buluşmasını engellemek isteyen Fernando Amorebieta, yediği dirsek darbeleriyle sarsıldı. Nestor Camacho’dan yediği dirseklere rağmen düşmeyen Fernando Amorebieta, sinirlerine hakim olamayarak rakibinin kafasını ısırdı. Neye uğradığını şaşıran Nestor Camacho, acı içinde yere yığıldı. Olayı izleyen hakem, koşarak iki futbolcunun yanına geldi. Hakem her iki futbolcuya da kırmızı kart göstererek oyundan attı.

El ex Independiente Fernando Amorebieta ¡le mordió la cabeza a un rival! y se fue expulsado en el clásico entre su equipo, Cerro Porteño, y Olimpia.#FútbolParaguayo pic.twitter.com/qNHoQPaUib — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 25, 2019

DAHA ÖNCE DE KENDİSİ ISIRILMIŞTI

Fernando Amorebieta, İngiltere’de oynadığı dönemde benzer bir olay yaşamıştı. Middlesbrough takımında kiralık olarak forma giyen Fernando Amorebieta, o dönem Leed United’da kiralık oynayan Souleymane Doukara’nın ısırığına maruz kalmıştı.

Elland Road’da 23 Şubat 2016’da oynanan maçta, bir köşe vuruşu sırasında yaşanan mücadelede, Doukara, Amorebieta'yı ısırmış, fakat yaşanan arbedede bu olay hakemin gözünden kaçmıştı. Amorebieta, bu durumu hakeme şikayet etse de yardımcıları da pozisyonu göremediği için Doukara'ya kırmızı kart göstermemişti. Hakem, Amorebieta’ya itirazlarından dolayı sarı kart göstermişti.

Ancak bu olay, kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendikten sonra, İngiltere Futbol Federasyonu Doukara'ya 8 maç men ve 5 bin sterlin para cezası vermişti.

Doukara, Türkiye’de Osmanlıspor ve Antalyaspor formaları giymişti.