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Derbi maçta şoke eden an! Rakibinin kafasını ısırdı
Diğer Ligler

Derbi maçta şoke eden an! Rakibinin kafasını ısırdı

Paraguay'da Cerro Porteno ile Olympia arasında oynanan derbi maçta izleyenleri şaşkına çeviren bir an yaşandı.

SKOR DIŞ HABER 26 Kasım 2019 10:08

Paraguay Süper Ligi’nde Cerro Porteno ile Olympia, derbi maçta karşı karşıya geldi. Olympia’nın 4-2 kazandığı karşılaşmanın 82. dakikasında futbol sahalarında enden rastlanan bir olay yaşandı. Cerro Porteno’nun savunma oyuncusu Fernando Amorebieta, rakibi Nestor Camacho ile girdiği ikili mücadelede yeşil sahalarda pek uygulanmayan bir yola başvurdu.

Nestor Camacho’ya atılan uzun topta rakibinin topla buluşmasını engellemek isteyen Fernando Amorebieta, yediği dirsek darbeleriyle sarsıldı. Nestor Camacho’dan yediği dirseklere rağmen düşmeyen Fernando Amorebieta, sinirlerine hakim olamayarak rakibinin kafasını ısırdı. Neye uğradığını şaşıran Nestor Camacho, acı içinde yere yığıldı. Olayı izleyen hakem, koşarak iki futbolcunun yanına geldi. Hakem her iki futbolcuya da kırmızı kart göstererek oyundan attı.

DAHA ÖNCE DE KENDİSİ ISIRILMIŞTI

Fernando Amorebieta, İngiltere’de oynadığı dönemde benzer bir olay yaşamıştı. Middlesbrough takımında kiralık olarak forma giyen Fernando Amorebieta, o dönem Leed United’da kiralık oynayan Souleymane Doukara’nın ısırığına maruz kalmıştı.

Elland Road’da 23 Şubat 2016’da oynanan maçta, bir köşe vuruşu sırasında yaşanan mücadelede, Doukara, Amorebieta'yı ısırmış, fakat yaşanan arbedede bu olay hakemin gözünden kaçmıştı. Amorebieta, bu durumu hakeme şikayet etse de yardımcıları da pozisyonu göremediği için Doukara'ya kırmızı kart göstermemişti. Hakem, Amorebieta’ya itirazlarından dolayı sarı kart göstermişti.

Ancak bu olay, kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendikten sonra, İngiltere Futbol Federasyonu Doukara'ya 8 maç men ve 5 bin sterlin para cezası vermişti.

Doukara, Türkiye’de Osmanlıspor ve Antalyaspor formaları giymişti.

Son güncelleme 10:09 | 26 Kasım 2019
Amorebieta paraguay
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
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5 Besiktas
12 6 21
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