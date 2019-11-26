Cyle Larin, Belçika’da şov yapıyor

Sezon başında Belçika ekiplerinden Zulte Waregem’e kiralanan Cyle Larin, Beşiktaş’taki performansının tersini göstermeye devam ediyor.

Kanadalı forvet, Beşiktaş’a iki sezon önce MLS ekiplerinden Orlando City’den transfer oldu. Yeteneğiyle geleceğe yatırım olarak görülen Kanadalı, siyah-beyazlı takımda 26 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

Sezon başında Zulte Waregem’e geçen Larin, Belçika’da çıktığı 16 maçta 7 gol atıp, 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Waregem’in 2.5 milyon Euro opsiyonla kiraladığı forvet oyuncusunun opsiyonunu kullanması ve Larin’in bonservisini Beşiktaş’tan alması bekleniyor.