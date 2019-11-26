CANLI İZLE | Galatasaray Club Brugge maçı canlı (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray Club Brugge maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci hafta maçında evinde Club Brugge ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. A Grubu’ndaki diğer maçta Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG’yi ağırlıyor.

MUHTEMEL 11

GALATASARAY: Muslera – Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo – Belhanda, Lemina, Seri – Feghouli, Adem, Ömer Bayram

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Galatasaray Club Brugge maçı 26 Kasım Salı günü saat 20:55’te başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray Club Brugge maçını ayrıca SKOR’dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ HESAPLARI!

Grupta 1 puan ile son sırada yer alan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilmek için Club Brugge karşısında mutlak galibiyet almak zorunda! Son maçında Fransa deplasmanında grubun lideri PSG’ye konuk olacak olan Galatasaray son maçlar öncesinde kazanıp UEFA Avrupa Ligi vizesini cebine koymanın hesaplarını yapıyor. Club Brugge grupta 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

3 GENÇ İSİM KADROYA ALINDI

UEFA'ya bildirilen listeden 15 oyuncusu kalan Galatasaray, 10 futbolcusunu da B listesine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim, üç genç futbolcuyu B listesinden takıma aldığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, forvetten Erencan Yardımcı, savunmada görev alan Emin Bayram ve Kaan Arslan'ın kadroya girdiğini ifade etti.

GALATASARAY’DA 5 EKSİK VAR

Galatasaray’da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Club Brugge’e karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile kart cezalısı Steven Nzonzi ve Yunus Akgün maçın kadrosunda yer alamayacak. Fatih Terim, Ryan Babel’in de sakatlığı nedeniyle Club Brugge karşısında oynamasının zor olduğunu açıkladı.Uruguay Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera’nın sahada yerini alması bekleniyor.

DEVLER LİGİ’NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu. Club Brugge’de Diagne kadroda yok Club Brugge’ün sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge’de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.