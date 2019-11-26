Beşiktaş-Kayserispor maçının fiyatları belli oldu

Süper Lig’in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde: