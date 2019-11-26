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Beşiktaş-Kayserispor maçının fiyatları belli oldu
Süper Lig

Beşiktaş-Kayserispor maçının fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 100 ile 875 TL arasında bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.

26 Kasım 2019 16:54

Süper Lig’in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:

1. Kategori: 265TL
2. Kategori: 250TL
3. Kategori: 225TL
4. Kategori: 215TL
5. Kategori: 180TL
6. Kategori: 165TL
7. Kategori: 110TL
8. Kategori: 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL
Son güncelleme 16:54 | 26 Kasım 2019
beşiktaş kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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