Antonio Valencia: Mourinho beni Instagram beğenim yüzünden kesmedi

Manchester United’da 10 yıl oynadıktan sonra bu sezon başında ülkesinin takımlarından Quito’ya transfer olan Ekvatorlu yıldız Antonio Valencia, o dönem ‘Kırmızı Şeytanları’ çalıştıran Jose Mourinho ile yaşadığı olaya açıklık getirdi. Instagram’da hatalı bir paylaşım yaptığı söyleyen Antonio Valencia, ancak Jose Mourinho’nun kendisini bu yüzden takımdan kesmediğini söyledi.

O dönem Manchester United’ın başında zor günler geçiren Jose Mourinho ile ilgili Instagram’da yapılan “Kovulsun” şeklindeki bir paylaşımı beğenen Antonio Valencia, uzun süre formasından uzak kalmıştı. Herkesin Instagram beğenisi nedeniyle Mourinho’dan kesik yediğini düşündüğü Antonio Valencia, olayın üzerinden aylar geçtikten sonra konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan spekülasyonların doğru olmadığını söyleyen Valencia “Mourinho beni Instagram beğenim yüzünden kesmedi” dedi.

Valencia, The Athletic’e yaptığı açıklamada “Şunu netleştirelim. Instagram’da yaptığım beğeni hataydı. Isntagram’da dolanıyordum ve bir taraftarın yorumunu beğendim. Ne söylediğine dikkat etmemiştim. Mourinho zeki bir adam… Böyle önemsiz bir olay yüzünden beni takımdan kesmez” dedi.

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Sakatlıklarla uğraştığı bir dönemde bu olayın yaşandığını belirten Valencia “Mourinho’yu aradım ve özür diledim. O da önemli olmadığını söyledi. Sonra sakatlığım nedeniyle birkaç hafta forma giyemedim. Ancak herkes bunu Mourinho’nun verdiği ceza olarak algıladı” ifadelerini kullandı.