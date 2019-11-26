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Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: ‘İyi oynadık…’
Süper Lig

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: ‘İyi oynadık…’

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

26 Kasım 2019 00:04

Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.

Takımın 90 dakika boyunca mücadele ettiğini dile getiren Tomas, “Önde baskı yaptık. Pozisyona girdik, atamadık. Mücadeleyi bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunun üzerine çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız” dedi.

Tomas, Tarık Çamdal'ın performansından ise memnun olduğunu söyledi. 25 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK Antalyaspor Gaziantep maçı ile Süper Lig`de 12. hafta heyecanı sona erdi. Taraflar sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrılırken Stjepan Tomas yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi Antalyaspor ligde dört maç aradan sonra puan aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:04 | 26 Kasım 2019
Antalyaspor Stjepan Tomas süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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