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Altınordu 87 gün sonra kazandı
TFF 1.Lig

Altınordu 87 gün sonra kazandı

Altınordu, TFF1. Lig’in 12. haftasında Boluspor’u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Altınordu bu sonuçla tam 87 gün aranın ardından galibiyet elde etti.

26 Kasım 2019 11:12

TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Okan Derici ve 88. dakikada Kemal Rüzgar kaydetti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertli ekip, ligde 7 haftadır süren galibiyet hasretine son verdi.

Altınordu, bu galibiyetten önce ligde en son 14 Eylül tarihinde sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etmişti. Ligde 87 günlük aranın ardından sonra gelen galibiyet İzmir ekibine nefes aldırdı. Hanesine 3 puan daha yazdıran Altınordu, 12 hafta sonunda puanını 10'a çıkardı. Kırmızı-lacivertli ekip, haftayı 16. sırada kapatarak düşme hattında yer aldı. Altınordu ligin 13. hafta karşılaşmasında 30 Kasım Cumartesi günü Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Son güncelleme 11:12 | 26 Kasım 2019
altınordu TFF1. Lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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