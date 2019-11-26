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Adem Büyük: ‘Duygularım karmakarışık’
Şampiyonlar Ligi

Adem Büyük: ‘Duygularım karmakarışık’

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, Club Brugge karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2019 23:30

Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki tek golünü atan Adem Büyük, Club Brugge karşısında 90+2’de yedikleri golün ardından büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Türk Telekom Stadı’nda 1-1 sona eren maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Büyük, “Nasip değilmiş” ifadelerini kullandı.

İşte Büyük’ün maç sonu açıklamaları:

“Duygularım karmakarışık. Daha çok da üzgünüm. Hak ettiğimiz maçı böyle bitirmek bize yakışmadı. Gerçek Galatasaray’ın her kulvarda neler yapabileceğini gösterdik. Son vuruşlarda daha iyi olsaydık farklı kazanabilirdik. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok artık. Yolumuza devam edeceğiz.”

“NASİP DEĞİLMİŞ”

“En ufak bir konsantrasyon hatası golü getirdi diyebilirdim. Maçın başından sonuna kadar en üst düzeydeydi. Şanssızlık olarak nitelendiriyorum. Zannedersem Marcao’ya çarpıp gidiyor. Bu da bi şanssızlık. Nasip değilmiş, yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz.”

26 Kasım 2019 Ömer Bayram: `Bu maçta böyle bir gol yiyemezsin! Yerde zaman geçirmek olur...` Galatasaray`ın Club Brugge karşılaşmasında attığı golün asistini yapan Ömer Bayram, maç sonu yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Bayram, Yerde zaman geçirmek olur, topu tutmak olur. Bu seviyede 90+2`de gol yememeliydik dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:30 | 26 Kasım 2019
Adem Büyük Club Brugge galatasaray şampiyonlar ligi
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