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12 Dev Adam’ın Olimpiyat Elemeleri’ndeki rakipleri belli oluyor
Milli Takımlar

12 Dev Adam’ın Olimpiyat Elemeleri’ndeki rakipleri belli oluyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma mücadelesi verecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın 23-28 Haziran'da oynayacağı maçların grupları belli olacak.

26 Kasım 2019 10:20

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

FIBA’dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapılacak.

Türkiye, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko

4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore

6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

Son güncelleme 10:20 | 26 Kasım 2019
2020 Tokyo Olimpiyat 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri A Milli Erkek Basketbol Takımı
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OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
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4 Fenerbahçe
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12 6 21
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