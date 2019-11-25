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Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor

Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

Avrupa Ligi'nde oynanacak Trabzonspor-Getafe maçının biletleri satışa sunuldu.

25 Kasım 2019 17:47

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda İspanyol ekip Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Getafe maçı biletlerinin, 70 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

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Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği aktarıldı.

Karşılaşma, Medical Park Stadı’nda 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50’de başlayacak.

Son güncelleme 17:47 | 25 Kasım 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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