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Thomas Tuchel’den Zinedine Zidane’a cevap! Mbappe için aşık atışması!
Şampiyonlar Ligi

Thomas Tuchel’den Zinedine Zidane’a cevap! Mbappe için aşık atışması!

Real Madrid Paris Saint Germain maçı öncesi Zinedine Zidane'ın "Kylian Mbappe'yi çok seviyorum" şeklindeki açıklaması üzerine PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel de konuştu. Tuchel, "Zidane'ın Kylian'ı ne kadar çok sevdiğini bilmiyorum ama önemli olan nokta onun bizim oyuncumuz olması. Biz insanlar, genellikle bize ait olmayan şeylere aşık oluruz" dedi.

25 Kasım 2019 22:55

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nun zirve için final niteliği taşıyan maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid’e konuk oluyor. Karşılaşma öncesi iki takım hocası da basın toplantısı düzenlerken gündem Kylian Mbappe oldu. Önce Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, adı zaman zaman Real Madrid’le de anılan futbolcu için, “Mbappe, Bernabeu'ya rakip olarak geliyor. Sonuç çok önemli. Mbappe harika bir oyuncu ve oyuncularımı onun için özel olarak hazırladım. Size nasıl bir önlem aldığımı söyleyemem” diyen Zidane, ayrıca “Onu uzun zamandır tanıdığımı herkes biliyor, onu futboldan öte önce bir insan olarak çok seviyorum” ifadelerini kullandı. 25 Kasım 2019 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane: `Kylian Mbappe`yi çok seviyorum!` Real Madrid Paris Saint-Germain maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zinedine Zidane, Kylian Mbappe`den övgüyle söz etti. Genç yıldıza karşı özel önlem aldıklarının altını çizen Zidane, Onu uzun zamandır tanıdığımı herkes biliyor, onu futboldan öte önce bir insan olarak çok seviyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Bu ifadeler ilerleyen saatlerde Santiago Bernabeu’da basın toplantısı düzenleyen Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel’e de soruldu. Alman çalıştırıcı, “Zidane’ın Kylian’ı ne kadar çok sevdiğini bilmiyorum ama önemli olan nokta onun bizim oyuncumuz olması. Biz insanlar, genellikle bize ait olmayan şeylere aşık oluruz. Zidane'ın kendi takımında sevebileceği birçok oyuncusu var. Açıklamalarına kızmadım. Beni fazla ilgilendirmiyor” diye konuştu.

Tuchel ayrıca “Mbappe hazır durumda. Kendisini iyi hissediyor. Geçtiğimiz iki gün takımla birlikte çalıştı. Bir sorun yaşamadı. İlk maçta Icardi ve Di Maria çok iyi oynamışlardı. Mbappe ve Neymar yoktu. Nasıl bir kadro çıkaracağıma sonra karar vereceğim. Belki dördünü de oynatırız. Zor bir karar olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Alacağım kararı kabul edeceklerdir” dedi. 25 Kasım 2019 Frenkie de Jong`un menajeri transfer sürecini anlattı: `Thomas Tuchel duyunca ağlamaya başladı!` Frenkie de Jong`un menajeri Ali Dursun, oyuncusunun Barcelona`ya transfer sürecini aktardı. Dursun, Manchester City`den Pep Guardiola ve Begiristain ile çok uzun süre görüştük, konuştuk. City ile beraber PSG ile de görüştük. Transfer resmen açıklanmadan önce Frenkie`nin Barcelona`ya gittiğini Thomas Tuchel`e bizzat söylemek istedim. Tuchel, haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu, ağladı dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:05 | 25 Kasım 2019
Paris Saint Germain Real Madrid THOMAS TUCHEL UEFA Şampiyonlar Ligi Zinedine Zidane
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