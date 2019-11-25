Steve Kerr: ‘Amerikan basketbolunun başında olsaydım, gençlere futbol oynatırdım!’

NBA’de son yıllara damga vuran Golden State Warriors koçu Steve Kerr, çocukluğunda futbol oynamış basketbol oyuncularının “daha iyi pasörler” olduğunu söyledi. Futbola yeteneği ile bilinen Steve Nash ve oyunculuk döneminde Chicago Bulls’tan takım arkadaşı olan Toni Kukoc’tan örnek veren Kerr, yetkisi olsaydı, ABD’li genç basketbolculara pas atmayı anlamaları ve bir oyun seti içinde hareket etmeyi kavramalarına yardımcı olması adına, futbol oynatacağını belirtti.

‘Bugün basketbolda problem…’

Kerr, “Eğer Amerikan basketbolunun başında olsaydım, gençlik basketbol programından gelen her oyuncunun futbol oynamasını sağlardım. Bu basketbola doğrudan etki ediyor. Bugün basketboldaki problem, genç oyuncuların gelip herkesi bire birde geçmeye çalışması. İnanılmaz derecede yetenekli top sürüyorlar ama nasıl geçeceklerini ve hareket edeceklerini anlayamıyorlar. Bu, futbolun onlara öğreteceği şey olurdu” dedi.

Deneyimli koç, “Çocukken futbol oynayan oyuncular, daha iyi pasörler. Steve Nash. İnanılmaz pasör. Toni Kukoc güzel bir pasördü. Ve futboldan etkilendiğine dair şüphem yok. Çocuklar üçgen hücum konseptini anlıyor. Pas verme ve kendilerini savunan adamın arkasına kat etme kavramını da anlıyorlar. Futbol budur. Açıları bulup fırsat yaratmak ve skor şansı üretmek” diye konuştu. Luka Doncic kasırga gibi! NBA`de Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic`in yeni bir rekora daha imza attığı maçta Houston Rockets`ı 137-123 mağlup etti. İlgili Haberi Oku