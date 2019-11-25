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SON DAKİKA Kayserispor’da üç isim kadro dışı!
Kayserispor

SON DAKİKA Kayserispor’da üç isim kadro dışı!

Kayserispor'da üç isim kadro dışı bırakıldı.

25 Kasım 2019 13:44

Kayserispor’da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal’e para cezası verildi.

‘ANNEME KÜFÜR EDİLDİ’ DEMİŞTİ

Süper Lig’de 4-1 yenildikleri Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında taraftar ile tartışan Bilal Başacıkoğlu, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapmıştı.

Bilal Başacıkoğlu paylaşımında,“Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Tepki gösterir, eleştirebilirsiniz. Formasını giydiğim her kulübün taraftarına her zaman saygı duydum, onlar için mücadeleden geri durmadım, görebilir, görmezden gelebilirsiniz. Mağlubiyet sonrası en az sizler kadar benim de moralim bozuluyor. İnanabilir, inanmayabilirsiniz. Ancak herkesin aile, anne gibi kıymetli değerlere saygı göstermesi mecburidir. Ben böyle yetiştirildim, böyle gördüm. Kaybettikten sonra yaşadığım üzüntünün üstüne böylesi kıymetli değerleri umursamadan şahsıma, anneme ve aileme edilen küfürler beni de karşılık vermek durumunda bıraktı. Başımı öne eğip küfürleri kabullenemezdim. Sosyal medya da yansıyan görüntülerin izahı tamamen bu şekildedir” cümleleri kurmuştu.

Son güncelleme 14:27 | 25 Kasım 2019
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