Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane: ‘Kylian Mbappe’yi çok seviyorum!’

Galatasaray’ın grubunda yer alan ve Paris Saint-Germain ile zirve mücadelesi veren Real Madrid’de Teknik Direktör Zinedine Zidane, Paris Saint-Germain maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zinedine Zidane, “Harika bir maç oynamak istiyoruz. Çok iyi bir rakibe karşı çok önemli bir oyun oynayacağız” derken Kylian Mbappe’den de övgüyle söz etti.

“Mbappe, Bernabeu’ya rakip olarak geliyor. Sonuç çok önemli. Mbappe harika bir oyuncu ve oyuncularımı onun için özel olarak hazırladım. Size nasıl bir önlem aldığımı söyleyemem” diyen Zidane, ayrıca “Onu uzun zamandır tanıdığımı herkes biliyor, onu futboldan öte önce bir insan olarak çok seviyorum” diye konuştu.

‘PSG, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ’

“Gareth Bale, bizimle oynamaya hazır ve morali gayet iyi. Sahada da bunu göreceksiniz. Bu maç hepimiz için çok önemli. Bale için de öyle. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. İyi bir sezon geçiriyoruz. Daha önce oynadığımız maçlardan daha da iyi oynamak istiyoruz. Mutluyum, çünkü takım her gün daha iyiye gidiyor” diyen Zidane, PSG’nin dünyanın en iyi kulüplerinden biri olmayı başardığının da altını çizdi:

“PSG dünyanın en iyi takımlarından biri olmayı başardı. Bu noktada onları tebrik etmek lazım. Sezonun en önemli maçlarından biri olacağı kesin. Çok iyi bir rakibe karşı önemli bir maç oynayacağız. Sanırım, Neymar ve Mbappe oynayacak. Biz her rakibe karşı oynamaya hazırız. Bu maç benim için daha önemli. Çünkü evimizde oynuyoruz. Daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz. 90 dakikanın çok tempolu geçeceğini düşünüyorum.” Fatih Terim: Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi yaptığı açıklamada sakat futbolcuların çokluğundan yakındı. İlgili Haberi Oku