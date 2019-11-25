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Paulo Dybala: ‘Lider gibi hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum!’
İtalya Serie A

Paulo Dybala: ‘Lider gibi hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum!’

Juventus'un yıldız oyuncusu Paulo Dybala, İtalyan basınına verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Dybala, "Lider gibi hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum. Örneğin Evra ve Buffon doğuştan lider. Onların varlığı bile takımı etkiliyor, ben onlar gibi değilim" dedi.

25 Kasım 2019 19:04

Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, İtalyan basınına çarpıcı ve samimi bir röportaj verdi. Dybala, “Maurizio Sarri’nin altında daha hızlı oynamayı öğreniyorum. Bazı maçlarda 20 tane gol şansı geliyor. Bunun bir forvet oyuncusu için ne kadar önemli olduğunu sadece hayal edebilirsiniz.” dedi. 26 yaşındaki golcü yıldız karakteri ile ilgili olarak da konuşurken lider bir oyuncu olmadığını söyledi.

Dybala, “Önemli ve saygıdeğer bir oyuncu gibi hissediyorum ama bir lider gibi hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum. Örneğin Evra ve Buffon doğuştan lider. Onların varlığı bile takımı etkiliyor, ben onlar gibi değilim. Benim için önemli olan doğal olmak. Birilerinin beni sevmesini sağlamak bir işe yaramaz” dedi.

Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere rağmen sezona Juventus’ta başlayan oyuncu bu sezon 15 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı. Dybala, Sarri hakkında da “Benim için ve takımın diğer hücumcuları için Sarri’yle oynamak çok farklı. Onun düşünce tarzı diğer teknik direktörler gibi değil” dedi. 25 Kasım 2019 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane: `Kylian Mbappe`yi çok seviyorum!` Real Madrid Paris Saint-Germain maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zinedine Zidane, Kylian Mbappe`den övgüyle söz etti. Genç yıldıza karşı özel önlem aldıklarının altını çizen Zidane, Onu uzun zamandır tanıdığımı herkes biliyor, onu futboldan öte önce bir insan olarak çok seviyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:25 | 25 Kasım 2019
İtalya Serie A juventus Maurizio Sarri Paulo Dybala
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