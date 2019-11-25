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Başakşehir

Okan Buruk’tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Medipol Başakşehir, maç öncesi Okan Buruk'un yaptığı motivasyon konuşmasının videosunu yayınladı.

25 Kasım 2019 13:46

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk’un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;

Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım.

Son güncelleme 13:46 | 25 Kasım 2019
galatasaray Medipol Başakşehir okan buruk
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