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Luka Doncic kasırga gibi!
NBA

Luka Doncic kasırga gibi!

NBA'de Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta Houston Rockets'ı 137-123 mağlup etti.

25 Kasım 2019 10:35

NBA’e 5 maçla devam edildi. Son olarak Cleveland Cavaliers’ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets’ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks’in Sloven yıldızı Luka Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA’de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant’tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets’ta James Harden’ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137

New York Knicks-Brooklyn Nets: 101-103

Washington Wizards-Sacramento Kings: 106-113

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 116-104

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 134-109

Son güncelleme 10:35 | 25 Kasım 2019
Dallas Mavericks Houston Rockets Luka Doncic NBA
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OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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