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Kayakta millilerden Finlandiya’da iki şampiyonluk 
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Kayakta millilerden Finlandiya’da iki şampiyonluk 

Sezonun ilk FIS yarışmasında Finlandiya Olos'ta başarılı sonuçlar alan milli sporcular, ikinci FIS müsabakasında da zirve yürüyüşlerini sürdürdü.

25 Kasım 2019 13:49

Finlandiya Saariselka’da düzenlenen Uluslararası FIS müsabakalarında U-18 Kadınlar kategorisinde Özlem Ceren Dursun kendi yaş grubunda birinci oldu.

U-20 Erkekler kategorisinde de Yusuf Emre Fırat yaş grubunda yine kürsünün en üst basamağında kendisine yer buldu. Büyükler kategorisinde yarışan diğer milli sporcular Hamza Dursun yedinci, Ömer Ayçiçek sekizinci, Amed Oglago ise dokuzuncu sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Milli takım sporcuları bu sonuçlarla 100 FIS puanının altına düşerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayaklı Koşu Milli Takım sporcularını ve antrenörlerini telefonla arayarak tebrik etti ve daha büyük başarılara imza atmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Son güncelleme 13:49 | 25 Kasım 2019
kayak milli takım Özlem Ceren Dursun Yusuf Emre Fırat
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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