Hayatını kaybeden Premier Lig golcüsü hakkında akıl almaz iddia! ‘Eşiyle birlikte numara yapıyorlar’

İngiltere Premier Lig’de Bolton ve Aston Villa formaları giymiş olan Jlloyd Samuel, geçtiğimiz yıl yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Futbol dünyasını yasa boğan Jlloyd Samuel’in ölümü hakkında akıl almaz bir iddia ortaya atıldı.

Jlloyd Samuel’in kız kardeşi Leslie-Ann Samuel, ağabeyinin eşi ile birlikte bir yalan uydurduğunu ve ağabeyinin hala hayatta olduğunu söyledi. Jlloyd’un eşi ile birlikte numara yaptığını belirten Leslie, “Sigortadan para almak için bunu uydurdular. Parayı da eşi aldı. Ağabeyim hala hayatta… Bununla ilgili elimde birçok delil var” ifadelerini kullandı. Bu iddia ile sonrası, eşiyle birlikte çocuklarını okuldan almak için gittiği yolda kaza geçiren Jlloyd Samuel’in ölümü hakkında soru işaretleri oluşmaya başladı.

Hayat sigortasından para almak için ağabeyinin eşinin böyle bir numara yaptığını söyleyen Leslie, Jlloyd Samuel yerine başka bir insanı ölü gösterdiklerini belirtti. Kazadan iki gün sonra ağabeyinin DNA’sının başka bir hastanede çıktığını anlatan Leslie, cesedin tekrar otopsiye sokulmasını isteyeceğini açıkladı.

Leslie’nin, Jlloyd Samuel’in ölümünün ardından “Seni yakında göreceğim. Hem de bu hayatta”, “Kardeşim senin yaşadığını biliyoruz. Otopside çıkan DNA senin değil… Bunların hepsi yalan” şeklinde attığı sosyal medya hesapları dikkat çekti.

Polis merkezi de yaptığı açıklamada “Ne yazık ki bu iddialar nedeniyle soruşturmanın yeniden başlaması zor görünüyor. Bay Samuel’in ölümü, diğer tüm ölümlerde olduğu gibi doğru prosedürler uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Otopsi raporu da düzgün bir şekilde yazılmıştır. Bayan Samuel’in otopsi raporuna itiraz etmek için 28 günü vardı. Ancak kimse o süreçte rapora itiraz etmedi” ifadelerini kullandı.

Polis merkezinden yapılan bu açıklama sonrası Leslie Samuel, mahkemeye bir talepte bulundu. Gönderdiği dilekçe ile Leslie, Jlloyd Samuel’in ölümünün yeniden soruşturulmasını istedi. Ancak mahkeme de bu talebi geri çevirdi.