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Hamza Hamzaoğlu geldi, Gençlerbirliği’ne güneş doğdu!
Süper Lig

Hamza Hamzaoğlu geldi, Gençlerbirliği’ne güneş doğdu!

Teknik direktör Hamzaoğlu göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği, küme düşme hattından çıktı.

25 Kasım 2019 11:10

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.

Başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçti.

Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı.

Ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyet sonrası Kaplan ile yollar ayrılırken, takımın başına Hamzaoğlu geçti. Hamzaoğlu’nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 2-1 yendi.

24 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig`de 12. hafta heyecanı devam etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta gülen taraf, 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başaran Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi 13 puana yükseldi. Ev sahibi Paşa ise 12 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa’yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Bogdan Stancu’nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13’e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 13. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Kırmızı-siyahlı takımın bu sezon oynadığı 12 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor

1. Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor 0-1

2. Gaziantep FK-Gençlerbirliği 4-1

3. Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir 1-2

4. Trabzonspor-Gençlerbirliği 2-2

5. Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 1-1

6. MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 2-1

7. Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0

8. Antalyaspor-Gençlerbirliği 0-6

9. Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor 0-2

10. İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği 1-1

11. Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1

12. Kasımpaşa-Gençlerbirliği 1-2

Son güncelleme 11:10 | 25 Kasım 2019
Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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