Günay Güvenç: ‘İkinci yarı hiç maçta değildik…’

Süper Lig’de 12. hafta Antalyaspor’un konuğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla sona erirken müsabakanın ardından Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu. Günay, “İkinci yarı heyecanı Antalyaspor tarafı artırdı. İkinci yarı pek iyi değildik. Arkadan gördüğüm kadarıyla, ilk yarıya tezat bir durum vardı. Birinci yarıdaki futbolun üstüne çıkmalıyız” dedi.

Bir özeleştiri de yapan Günay Güvenç, “Bence ikinci yarı hiç maçta değildik. İkinci yarıda kötü futbol oynadık. Belki de skorun etkisi… Genelde Türkiye’de skoru bulunca yatmalar, oyunu soğutmalar oluyor. Buna ben de dahilim. Hepimiz yapıyoruz bunu” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK Antalyaspor Gaziantep maçı ile Süper Lig`de 12. hafta heyecanı sona erdi. Taraflar sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrılırken Stjepan Tomas yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi Antalyaspor ligde dört maç aradan sonra puan aldı. İlgili Haberi Oku