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Günay Güvenç: ‘İkinci yarı hiç maçta değildik…’
Süper Lig

Günay Güvenç: ‘İkinci yarı hiç maçta değildik…’

Antalyaspor Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulunan Günay Güvenç, ikinci yarıda sergiledikleri performansı eleştirdi. Günay, "Bence ikinci yarı hiç maçta değildik. İkinci yarıda kötü futbol oynadık" dedi.

25 Kasım 2019 22:27

Süper Lig’de 12. hafta Antalyaspor’un konuğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla sona erirken müsabakanın ardından Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu. Günay, “İkinci yarı heyecanı Antalyaspor tarafı artırdı. İkinci yarı pek iyi değildik. Arkadan gördüğüm kadarıyla, ilk yarıya tezat bir durum vardı. Birinci yarıdaki futbolun üstüne çıkmalıyız” dedi.

Bir özeleştiri de yapan Günay Güvenç, “Bence ikinci yarı hiç maçta değildik. İkinci yarıda kötü futbol oynadık. Belki de skorun etkisi… Genelde Türkiye’de skoru bulunca yatmalar, oyunu soğutmalar oluyor. Buna ben de dahilim. Hepimiz yapıyoruz bunu” diye konuştu. 25 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK Antalyaspor Gaziantep maçı ile Süper Lig`de 12. hafta heyecanı sona erdi. Taraflar sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrılırken Stjepan Tomas yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi Antalyaspor ligde dört maç aradan sonra puan aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:27 | 25 Kasım 2019
Antalyaspor Gaziantep FK Günay Güvenç süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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