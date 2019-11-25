Guardiola’dan Agüero için sakatlık açıklaması: Ne zaman döneceği belirsiz

Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, maç öncesin basının karşısına geçti.

Premier Lig’de lider Liverpool’u takibini sürdüren City, hafta sonu Chelsea’yi sahasında 2-1 mağlup etti. Bu maçta sakatlanan Agüero ile ilgili olarak Guardiola açıklama yaptı.

İspanyol teknik adam, “Tendon problemi var” dediği Agüero için “Birkaç maç kaçıracak ama tam olarak ne zaman döneceği belirsiz. 7 Aralık’taki Manchester derbisinde olmayacağı kesin” açıklamasını yaptı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Agüero, 13 gol attı.

Manchester City’nin oynayacağı ilk 6 maç şöyle;

26 Kasım Shakhtar Donetsk

30 Kasım Newcastle United

3 Aralık Burnley

7 Aralık Manchester United

11 Aralık Dinamo Zagreb

15 Aralık Arsenal