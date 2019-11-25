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Galatasaray, Fatih Terim ile Avrupa’da 77. kez sahnede
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, Fatih Terim ile Avrupa’da 77. kez sahnede

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge'ü konuk edeceği müsabaka, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki 77. Avrupa kupası mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 76 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı.

25 Kasım 2019 11:37

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın Belçika’nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 77. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 16’sında berabere kaldı, 30’unu ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon O  G  B M A Y

UEFA Şampiyonlar Ligi 51 14 10 27 53 86

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 23 5

UEFA Kupası 13 5 6 2 18 13

Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 9 6

TOPLAM 76 30 16 30 103 110

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 52. MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.

Galatasaray’ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P

1997-98 6 1 1 4 4 11 4

1998-99 6 2 2 2 8 8 8

1999-00 6 2 1 3 10 13 7

2002-03 6 1 1 4 5 10 4

2003-04 6 2 1 3 6 8 7

2012-13 10 5 2 3 14 14 17

2013-14 1 0 0 1 1 6 0

2018-19 6 1 1 4 5 8 4

2019-20 4 0 1 3 0 8 1

UEFA KUPASI’NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Son güncelleme 11:37 | 25 Kasım 2019
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