Galatasaray Club Brugge saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan beşinci maçlarla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika’nın Club Brugge takımı ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
GALATASARAY BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Club Brugge maçı, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1’den yayınlanacak.
GALATASARAY’IN BRUGGE KARŞISINDA MUHTEMEL İLK 11’İ
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Macao, Emre, Nzonzi, Lemina, Ömer, Fegouli, Babel, Adem