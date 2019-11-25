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Galatasaray Club Brugge saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Club Brugge saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarındaki beşinci maçında Galatasaray Club Brugge takımını ağırlıyor. Henüz devler liginde 3 puan sevinci yaşayamayan Galatasaray, Brugge karşısında kazanarak Avrupa Ligi'ne kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. Peki Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Kasım 2019 09:43

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan beşinci maçlarla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika’nın Club Brugge takımı ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

GALATASARAY BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Club Brugge maçı, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1’den yayınlanacak.

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Son güncelleme 09:43 | 25 Kasım 2019
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OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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