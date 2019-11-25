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Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan artıyor. 5. haftada Galatasaray, Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde ki tek temsilcisi. Peki Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Clup Brugge maçı ile ilgili merak edilen detaylar...

25 Kasım 2019 21:51

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, A Grubu'nda yarın (26 Kasım Salı) TSİ 20.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibini ağırlayacak.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Galatasaray – Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) – Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) – Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya)

27 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) – Olympique Lyon (Fransa)

20.55 Valencia (İspanya) – Chelsea (İngiltere)

23.00 Liverpool (İngiltere) – Napoli (İtalya)

23.00 Genk (Belçika) – Salzburg (Avusturya)

23.00 Barcelona (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Slavia Prag (Çekya) – Inter (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) – Benfica (Portekiz)

23.00 Lille (Fransa) – Ajax (Hollanda)

Son güncelleme 21:51 | 25 Kasım 2019
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge galatasaray
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