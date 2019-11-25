Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında final niteliği taşıyan oldukça önemli bir maça çıkacak. Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florin Andone, Radamel Falcao, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı’nın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı antrenmanda, Başakşehir karşısında forma giyemeyen Fernando Muslera ise takımla çalıştı.

Fatih Terim: Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi yaptığı açıklamada sakat futbolcuların çokluğundan yakındı. İlgili Haberi Oku

Uruguaylı kalecinin yarın forma giyebileceği öğrenilirken, Teknik Direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce’yle antrenmanın başında bir müddet görüştü ve sakatlıkları bulunan isimlerle ilgili bilgi aldı. Yener İnce’yle yaptığı görüşmenin ardından Muslera ile konuşan Terim, daha sonra kurmaylarıyla sahada maçla ilgili sohbet etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktiği çalışıldı. Ömer Bayram: `İçimizdeki ateşi sahaya yansıtacağız` Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak olan Club Brugge maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram soruları yanıtladı. Taraftar desteğiyle içlerindeki ateşi sahaya yansıtacaklarını söyleyen Ömer, “Kazanmak için sahada basmadık yer bırakmayacağız” dedi. İlgili Haberi Oku