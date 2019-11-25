Galatasaray, Avrupa’da galibiyet hasret! Dalya heyecanı…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun beşinci haftasında yarın Belçika’nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde adeta galibiyeti unuttu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada İspanya’nın Real Madrid takımına yenildi.

Galatasaray, Avrupa`da 284. kez sahne alıyor UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu`nda yarın Belçika`nın Club Brugge ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı Türkiye`nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray`ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası`nda bir kez yarı final, 2 defa da çeyrek final oynayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi`nde ise 3 kez son 8 takım arasına kaldı. İlgili Haberi Oku

SON 30 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 19 defa mağlup oldu, 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz’in Benfica takımına 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 5 Avrupa kupası maçında gol atamadı.

Galatasaray, geçen sezondan 1 UEFA Avrupa Ligi maçının yanı sıra bu sezonki 4 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte kalesinde 8 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takım arasında, 5. maçlar öncesi, gol sevinci yaşayamayan tek takım durumunda.

Galatasaray, Fatih Terim ile Avrupa`da 77. kez sahnede Galatasaray`ın, UEFA Şampiyonlar Ligi`nde yarın Club Brugge`ü konuk edeceği müsabaka, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki 77. Avrupa kupası mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 76 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. İlgili Haberi Oku

100. GALİBİYET ŞANSSIZLIĞI

Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 11 maçta kazanamadı ve “dalya” sevincini yaşayamadı.

Avrupa sahnesinde çıktığı 283 maçın 99’undan galibiyetle ayrılıp 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi gördü.