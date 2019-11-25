Frenkie de Jong’un menajeri transfer sürecini anlattı: ‘Thomas Tuchel duyunca ağlamaya başladı!’

Barcelona’nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong’un menajerliğini yürüten Ali Dursun, Voetbal International’e konuştu ve oyuncusunun transfer sürecini anlattı. Ali Dursun, “Bir açıdan kolay bir karar değildi, başka bir açıdan ise çok kolaydı. Hemen hemen bütün büyük kulüpler Frenkie’nin transferini istiyordu. Frenkie ise tüm ihtimalleri dikkatlice inceledi. Gelen tekliflerin hepsini ayrı ayrı düşündü. Bense çok daha sabırsızdım ve bir an önce kararını vermesini istiyordum” diye konuştu.

‘TUCHEL, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU’

Transfer sürecindeki diğer teklifleri de anlatan Ali Dursun, “Manchester City’den Pep Guardiola ve Begiristain ile çok uzun süre görüştük, konuştuk. City ile beraber PSG ile de görüştük. Transfer resmen açıklanmadan önce Frenkie’nin Barcelona’ya gittiğini Thomas Tuchel’e bizzat söylemek istedim. Tuchel, haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu, ağladı” dedi.

“Herkesi inceledikten sonra kararını verdi, Barcelona’yı seçti.” diyerek sözlerini sürdüren Ali Dursun, “Onu çok uzun zamandır tanıyorum ve ne istediğini de biliyordum. Frenkie’yi de bu konuda biraz cesaretlendirmem gerekiyordu, ben de bunu yaptım. Onun için her şeyin en güzelini istiyorum. Frenkie de bunu bildiği için aramızda hiçbir zaman problem olmadı” ifadelerini kullandı.

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