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Fenerbahçe Beko’da Kalinic şoku! Ameliyat edilecek…
Süper Ligi

Fenerbahçe Beko’da Kalinic şoku! Ameliyat edilecek…

Fenerbahçe Beko'nun Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'in dün ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Darüşşafaka Tekfen maçında aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığı açıklandı. 28 yaşındaki basketbolcunun bugün ameliyat edileceği belirtildi.

25 Kasım 2019 12:41

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Nikola Kalinic’in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir. Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

24 Kasım 2019 Fenerbahçe Beko evinde kazandı Sahasında Darüşşafaka Tekfen`i konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:41 | 25 Kasım 2019
Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Nikola Kalinic
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OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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