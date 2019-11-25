Fenerbahçe Beko’da Kalinic şoku! Ameliyat edilecek…

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Nikola Kalinic’in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir. Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

Fenerbahçe Beko evinde kazandı Sahasında Darüşşafaka Tekfen`i konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku