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Ekşi Sözlük’te merakla beklenen Lecce Cagliari maçı ertelendi!
İtalya Serie A

Ekşi Sözlük’te merakla beklenen Lecce Cagliari maçı ertelendi!

Ekşi Sözlük'teki unutulmaz "0-0 bitmiş lecce cagliari maçını banttan seyretmek" başlığına konu olan 19 Aralık 1999 tarihli Lecce-Cagliari maçının 20. yıldönümünde iki takımı karşı karşıya getirecek Serie A 13. hafta maçı, yoğun yağış nedeniyle 25 Kasım saat 17.00'ye ertelendi.

25 Kasım 2019 00:21

Serie A’nın 13. haftasında Lecce, Cagliari’yi konuk etmeye hazırlanırken saat 22:45’te başlaması gereken maç yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kararda iki takımın da bu koşullar altında sahaya çıkmak istememesi etkili oldu. İtalyan medyasında maçın ertelendiği yönünde haberler gündemde yer alırken Cagliari sosyal medyadan yaptığı açıklamada, müsabakanın pazartesi günü saat 17:00’de oynanacağını açıkladı. Ekşi Sözlük’te unutulmaz başlığa konu olmuştu!

Ekşi Sözlük’teki unutulmaz “0-0 bitmiş lecce cagliari maçını banttan seyretmek” başlığına konu olan 19 Aralık 1999 tarihli Lecce-Cagliari maçının 20. yıldönümüne denk gelen karşılaşma öncesinde Ekşi Sözlük’te maçın başlığı gündemi oluşturdu. Futbolseverler bu maçın da skorunun 0-0 olabileceği yönünde tahminlerde bulunurken karşılaşmanın ertelenmesi komik bir tesadüf doğurdu! 24 Kasım 2019 Manchester United son dakikada yıkıldı! Altı gollü nefes kesen maç Premier Lig`de Sheffield United ile Manchester United`ın karşı karşıya geldiği maç nefes kesti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:21 | 25 Kasım 2019
cagliari Ekşi Sözlük İtalya Serie A Lecce
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