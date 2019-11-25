Ekşi Sözlük ile ünlenen Lecce Cagliari maçı beraberlikle sonuçlandı

İtalya Seria A’nın 13. hafta müsabakasında Lecce ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Dün oynanması gereken ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen maçta Lecce, 2-0’lık skorla geri düşse de unutulmaz bir geri dönüşle maçı 2-2’ye getirmeyi başardı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Maça dair esas akılda kalan olay 83. dakikada yaşandı. Gianluca Lapadula ile Robin Olsen’in birbirine girmesinin ardından iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Daha öncesinde Fabrizio Cacciatore’yi de kırmızı kartla kaybeden Cagliari 9, Lecce 10 kişiyle maçı tamamladı.

Ekşi Sözlük`te merakla beklenen Lecce Cagliari maçı ertelendi! Ekşi Sözlük`teki unutulmaz 0-0 bitmiş lecce cagliari maçını banttan seyretmek başlığına konu olan 19 Aralık 1999 tarihli Lecce-Cagliari maçının 20. yıldönümünde iki takımı karşı karşıya getirecek Serie A 13. hafta maçı, yoğun yağış nedeniyle 25 Kasım saat 17.00`ye ertelendi. İlgili Haberi Oku

EKŞİ SÖZLÜK’TE FENOMEN OLMUŞTU…

Ekşi Sözlük’ün unutulmaz başlıklarından olan “0-0 bitmiş lecce cagliari maçını banttan seyretmek” başlığına konu olan 19 Aralık 1999 tarihli maçın 20. yıl dönümü sebebiyle Lecce-Cagliari maçı, sözlük takipçileri tarafından heyecanla beklenirken büyük ilgi toplamıştı. Ancak dün oynanması gereken mücadele yoğun yağış sebebiyle ertelenmişti.