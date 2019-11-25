Ekşi Sözlük ile ünlenen Lecce Cagliari maçı beraberlikle sonuçlandı

İtalya Seria A’nın 13. hafta müsabakasında Lecce ile Cagliari karşı karşıya geldi.
Dün oynanması gereken ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen maçta Lecce, 2-0’lık skorla geri düşse de unutulmaz bir geri dönüşle maçı 2-2’ye getirmeyi başardı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.
Maça dair esas akılda kalan olay 83. dakikada yaşandı. Gianluca Lapadula ile Robin Olsen’in birbirine girmesinin ardından iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Daha öncesinde Fabrizio Cacciatore’yi de kırmızı kartla kaybeden Cagliari 9, Lecce 10 kişiyle maçı tamamladı.
EKŞİ SÖZLÜK’TE FENOMEN OLMUŞTU…
Ekşi Sözlük’ün unutulmaz başlıklarından olan “0-0 bitmiş lecce cagliari maçını banttan seyretmek” başlığına konu olan 19 Aralık 1999 tarihli maçın 20. yıl dönümü sebebiyle Lecce-Cagliari maçı, sözlük takipçileri tarafından heyecanla beklenirken büyük ilgi toplamıştı. Ancak dün oynanması gereken mücadele yoğun yağış sebebiyle ertelenmişti.
Merakla beklenen ve dün yoğun yağış nedeniyle ertelenen Lecce – Cagliari maçı nefes kesti!
MAÇ SONUCU | Lecce 2-2 Cagliari
GOLLER: Lapadula (pen.) 83′, Calderoni 90+1′ / Pedro (pen. 30), Nainggolan 67′
KIRMIZI KARTLAR: Lapadula 86′ / Cacciatore 81′, Olsen 85′ https://t.co/YW47xBcCUV
— SKOR (@SozcuSkor) November 25, 2019