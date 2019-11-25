Deplasmanda kaybolmak

Maç öncesi Fenerbahçe'nin onbirine baktım, aklımda hemen şu sorular belirdi.

1) Dört defansif oyuncu ile başlıyordu Ersun Yanal, neden?

2) Amaç dirençli bir takımdı, fakat üretim ne olacak?

3) Deniz ve Rodrigues banko onbir oyuncuları, antrenman performansları kötü müydü?

4) Alper Potuk, 25 Ağustos 2018'den sonra ilk kez onbirde oynadı, hem de forvet!

Son 10 maçının tamamında rakiplerine gol atan Yeni Malatyaspor karşısında defansa ağırlık vermeyi düşünen Yanal'ın takımı buna rağmen pozisyonlar verdi. Yeni Malatyaspor'un fizik kondisyonu mükemmeldi. Kalitesi vasat ama ortaya iki takım açısından iyi bir mücadele çıktı.

VAR ile geldi penaltı. Emre'nin vuruşunu Farnolle'ün kurtarması, Fenerbahçe'nin stres katsayısını arttırdı. Ben, futbolda kafa kafaya mücadeleyi çok severim ama yaratıcı ve üretici oyun düşüncesini daha çok severim!

Hakem Mete Kalkavan'ı ilk yarıda formsuz buldum. Mesela gergin oyunu FIFA kokartı takan bir hakemin sakinleştirmesi lazım ama onun verdiği veya vermediği kararlar maçta tansiyonun yükselmesine neden oldu zaman zaman.

Bu maç şu gerçeği ortaya çıkardı. Zirve mücadelesi yapmanız rakip için hiç önemli değil, artık karşınızdaki takımlar da maça ortak olmak istiyor. Bu yüzden ekstra işler yapmanız lazım. Bunu yapamayınca puan kaybediyorsunuz. Fenerbahçe'nin son dakikalardaki baskısı takım iyi olduğundan değil, Malatyaspor'un puan telaşı yüzünden oluştu ama yetmedi.

Yazarın Diğer Yazıları