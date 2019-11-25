Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: ‘Mbaye Diagne bir hata yaptı ve verdiğim cezayı çekiyor!’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda Galatasaray’ın Club Brugge’e konuk olacağı karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Philippe Clement, önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Philippe Clement, takımda Galatasaray’dan kiralık olarak forma giyen ancak Paris Saint-Germain maçında kazanılan penaltıyı takımın penaltıcısı arkadaşından alıp kaçırmasıyla kadro dışı kalan Mbaye Diagne hakkında da konuşurken “Mbaye Diagne, takımımıza bağlı bir oyuncu. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Birkaç gün içinde bu konu belli olur. Şu anda aslında burada bulunan oyuncuların ön planda olmasını istiyorum. Mbaye Diagne bir hata yaptı ve benim verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve aramıza dönecektir” dedi.

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‘Galatasaray’ın nasıl oynayacağı çok da önemli değil’

Clement: “Galatasaray’ın yarın nasıl oynayacağı çok da önemli değil bizim için. Kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Real Madrid ve PSG maçlarında rakipleri zorladıklarını gördük. Biz elimizden geleni yapacağız. Galatasaray’ın nasıl oynayacağı bizi ilgilendirmiyor. Sadece olumsuzluklara odaklanmıyorum. Tehlikelere bakmıyorum. Oyunumuzu oynayacağız. Sorunlara değil, neleri daha iyi yapabiliriz şeklinde odaklanıyoruz. Yarın sahada en iyi oyunumuzu oynayacağız” diye konuştu.

‘Kaptanımızın olmaması dezavantaj’

“Vormer’in yokluğu bizim için önemli. Bizimle geldi, çünkü gelmesini rica ettim. Kaptanımızın olmaması dezavantaj. Olmaması bizim için olumsuz bir durum” diyen Clement, “Bütün maçlarda kazanmak için çabalıyoruz. Bazen elimizde olmuyor. İstediğiniz kadar iyi oynayın ama kazanamıyorsunuz. Geçmişteki Beşiktaş maçında ve bu sezon bazı maçlarda kazanabileceğimizi gördük. Elimizden geleni yapacağız. İkincilik ya da üçüncülük, bunun üzerinde durmadım. Beraberlikler ile de iyi yerlere gelebiliyoruz. Maça odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı. Fatih Terim: Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi yaptığı açıklamada sakat futbolcuların çokluğundan yakındı. İlgili Haberi Oku