Bal yapmayan arı

Fenerbahçe için başlıktaki deyim kullanılsa sanırım hiç kimse itiraz etmez.

Ligin özellikle hücumda bütün olumlu istatistiklerinde zirvede yer alan Fenerbahçe, bunu bir türlü sonuca çeviremiyor. Ligin en zor deplasmanlarından birinde vasat futbola rağmen biri penaltı olmak üzere 5-6 net fırsata girip gol atamıyorsanız herkes şapkasını önüne alıp düşünmeli.

Fenerbahçe iki maçta 40 şut çekiyor. İki maçtır kaçanlar saç baş yolduracak cinsten. Kruse ve Muric yokken, kanat oyuncuları bu kadar formsuz olursa Fenerbahçe'nin maç kazanması imkansız hale geliyor. Şansızlıkla açıklanamaz bu kadar net fırsatın kaçması. Buna ister beceriksizlik, ister yetersizlik diyin ama bu durum şansızlıkla açıklanacak kadar basit değil.

Sonuç ve futbol istenilen şekilde olmayınca haklı olarak eleştiri okları Ersun Yanal'a çevrildi. Yanal'ın sahaya çıkardığı ilk 11 taraftarı mutlu eden bir 11 değil. Oyuna sonrada giren isimler de beklenen etkiyi yapmadı. Zaten bu değişikliklerle hücumun hareketlenmesi de beklenemezdi. Olumsuz eleştiri en kolayı, çözüm üretmez, farklı bakış açıları lazım. Klasik bir tabirdir ama hiçbir yerde, hele hele böyle bir seviyede hiçbir teknik adam ayağına sıkmaz. Evet, kadro tercihleri eleştirilir ama bu oyuncularla yaşayan Ersun Yanal. Eğer Yanal, Deniz Türüç, Zajc, Ferdi'yi oynatmıyorsa bu futbolcuların şapkalarını önüne koyup düşünmeleri lazım. Antrenman performanslarından, yedikleri yemeklere kadar… Burası Fenerbahçe ve en iyisini vermek zorundasınız formayı almak için. Tabii Yanal'ın bu isimleri kazanmak için farklı formüller üretmesi gerekiyor. Sonuçta oyuncuların performanslarını yükseltmekte baş sorumlu her zaman teknik adamlardır.

Sezon başı yapılan kadro mühendisliği de 12. haftada net bir şekilde alarm verdi. Fenerbahçe'nin net bir stopere ihtiyacı var. Zanka çok ağır. Topu da son maçlarda oyuna iyi sokamıyor. Gustavo belki de Zanka'nın açıklarını kapatayım derken hücuma hiç katkı veremiyor. Hasan Ali Kaldırım ise sakatlıktan oldukça formsuz döndü. Alternatifinin olmaması, rekabet ortamanın oluşturulamaması da onu belli ki etkilemiş. Moses ve Rodrigues dışında bu özelliklerde olan net bir kanat oyuncun yok. Fenerbahçe, ilk yarıda kalan 5 maçta zirveden kopmayacak duruma gelip mutlaka ve mutlaka ilk 11'de oynayacak, stoper, sol bek ve kanat oyuncusu almak zorunda. Devre arası transferi iyi değerlendirilemezse çok pişman olunabilir.