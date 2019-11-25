Aykut Kocaman’ın zor günleri

Geçen sezon Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Konyaspor'da üçüncü kez göreve başlayan teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı takımda bir yılı geride bıraktı. Deneyimli teknik adam Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 13. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçıyla göreve başlamıştı. 54 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Konyaspor geçen sezon 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 27 puan topladı. Konya ekibi, 2018-2019 sezonunu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Süper Lig'de beraberlik rekorunun kırıldığı sezonda puan ortalaması ise 1.23 oldu.

34 MAÇTAN 8 GALİBİYET

Konyaspor önceki dönemlerinde tarihi başarılar yaşadığı Aykut Kocaman ile bu sezon ligde ilk 12 maçta 13 puan toplayabildi. Anadolu Kartalı, geçen sezonla birlikte deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı Süper Lig'de 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Puan ortalaması ise maç başına 1,08 oldu. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki kötü performansının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupasında da 2. Lig ekibi Eyüpspor'a elendi.

Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında katıldığı programda üçüncü Konyaspor döneminde aldığı 8 galibiyetin çok az olduğunu ve en az 3-4 galibiyet daha almaları gerektiğini söylemişti.