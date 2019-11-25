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Arjantin’deki kadın futbol maçında iğrenç iddia… Formalarını aldılar!
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Arjantin’deki kadın futbol maçında iğrenç iddia… Formalarını aldılar!

Arjantin 1. Ligi'nde Excursionistas ile Defensores de Belgrano arasında oynanan maçı 3-2 ev sahibi ekip kazandı. İspanyol gazetelerinin yaptığı habere göre maça Excursionistas taraftarının yaptıkları damga vurdu.

SKOR DIŞ HABER 25 Kasım 2019 15:39

Arjantin’deki Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde Excursionistas ile Defensores de Belgrano karşı karşıya geldi. 2-0 geri düşmesine karşın ikinci yarıda rüzgarı arkasına alan Excursionistas maçı 3-2 kazanmayı başardı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, müsabakaya taraftarların yaptıkları taşkınlıklar damga vurdu. Excursionistas taraftarların Defensores oyuncularına küfürler ederek tükürmeleri oyuncuları zor duruma sokarken  maçın hakemi de taraftarların yaptığı eylemlerin hedefi oldu.

Defensores’un gollerinden birini atan Antonella Tatulli, Excursionistas tarafından özür beklediklerini ve yapılanların kabul edilemeyeceğini söyledi. Tatulli “Ettikleri küfürlerin en hafifi o*** ç***ydu. Defalarca tekrar ettiler ve kimse onlara engel olmaya çalışmadı” dedi.

Maç sonrasında ise daha büyük bir skandal yaşandı. Excursionistas taraftarları soyunma odasına giden kendi takımlarına hakaret ve küfürler ederek oyuncuların maçta giydikleri formaları istedi ve ardından da zorla aldı.

San Lorenzo’da forma terleten Maca Sanchez, taraftarların formaları zorla istediği olayın polislerin gözü önünde yaşandığını söyledi.

Son güncelleme 16:08 | 25 Kasım 2019
Arjantin 1. Ligi Defensores de Belgrano Excursionistas
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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