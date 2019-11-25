Arjantin’deki kadın futbol maçında iğrenç iddia… Formalarını aldılar!

Arjantin’deki Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde Excursionistas ile Defensores de Belgrano karşı karşıya geldi. 2-0 geri düşmesine karşın ikinci yarıda rüzgarı arkasına alan Excursionistas maçı 3-2 kazanmayı başardı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, müsabakaya taraftarların yaptıkları taşkınlıklar damga vurdu. Excursionistas taraftarların Defensores oyuncularına küfürler ederek tükürmeleri oyuncuları zor duruma sokarken maçın hakemi de taraftarların yaptığı eylemlerin hedefi oldu.

Defensores’un gollerinden birini atan Antonella Tatulli, Excursionistas tarafından özür beklediklerini ve yapılanların kabul edilemeyeceğini söyledi. Tatulli “Ettikleri küfürlerin en hafifi o*** ç***ydu. Defalarca tekrar ettiler ve kimse onlara engel olmaya çalışmadı” dedi.

Maç sonrasında ise daha büyük bir skandal yaşandı. Excursionistas taraftarları soyunma odasına giden kendi takımlarına hakaret ve küfürler ederek oyuncuların maçta giydikleri formaları istedi ve ardından da zorla aldı.

Repudio total a lo que pasó hoy al finalizar el partido de fútbol femenino entre Excursionistas y Defensores de Belgrano. La barra de Excursionistas apretando y amenazando a dirigentes y jugadoras para llevarse las camisetas. Y lo consiguieron mientras la policía observaba. — Maca Sánchez (@Macasanchezj) November 25, 2019

San Lorenzo’da forma terleten Maca Sanchez, taraftarların formaları zorla istediği olayın polislerin gözü önünde yaşandığını söyledi.