Arda Turan yine mahkemelik oluyor! ‘Kirasını ödemedi, eve zarar verdi’

İspanyol devi Barcelona’ya transfer olduktan sonra saha içi olaylardan çok saha dışı olaylar ile gündeme gelen Arda Turan, bir kez daha mahkemelik olmak üzere… Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olayların ardından mahkeme tarafından erteleme cezası verilen Arda Turan, bu kez de Barcelona’da kiraladığı eve olan borcuyla gündeme geldi.

Arda Turan’ın eski ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç ay kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti. Mundo Deportivo’dan Joan Poqui’nin haberine göre Arda Turan, eski sahibine olan 400 bin Euro’luk (2.5 milyon TL) borcunu ödemedi. Arda Turan’ın 100 bin Euro kira borcu, 300 bin Euro da eve verdiği zarar verdiği belirtildi. Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirten ev sahibi, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

BERKAY İLE YAŞADIĞI OLAYDA CEZA ALMIŞTI

Arda Turan’ın, Berkay Şahin’e kafa atıp eşi Özlem Şahin’i de taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlanmış, Mahkeme, Arda Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan beraatine, ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Mahkeme hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

DOĞUM GÜNÜNDE MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI

Geride bıraktığımız yıl ekim ayında şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan’ın ilk davası, doğum günü de olan 30 Ocak’ta gerçekleşmişti.

Mahkemede profesyonel futbolcu olduğunu söyleyen Arda Turan, 300 bin Euro aylık gelirinin olduğunu ifade etmişti. Arda Turan, poliste verdiği ifadeyi tekrar etmiş ve 2 sayfalık yazılı savunma sunmuştu. Berkay Şahin’i tanımadığını söyleyen Arda Turan, “Berkay beyle bir kere selamlaşmamız vardır” diye konuşmuştu.

Daha sonra savunmasına ek yapan Turan, olay günü yaşananları anlatmıştı. Emirgan'daki eğlence mekanın küçük bir yer olduğunu ve ayakta durduklarını söyleyen Arda Turan, “Özlem Şahin'e çarpmışım. Özür diledim. Hakaret ve rahatsız edici bir söz söylemedim. İddia edilen sözleri söylemedim. Özlem Şahin'i tanımıyorum. Yanımda Burak Yılmaz vardı. Berkay Şahin beni ensemden tuttu. Kendine çekti. ‘Kaptan seninle bir ara görüşelim' dedi. Alkollüydü, önce şaka sandım. Rahatsız olduğumu söyledim. İkinci kez ensemden çekince arbede yaşandı. Kurtulmak için kendimi korumaya çalıştım. Berkay'ın dışarıda korumalarına ‘Arda’ya sıkın' dediğini duydum” demişti.

Savunmasının devamında, eve gidince olayın Berkay’ın eşiyle alakalı olduğunu öğrendiğini belirten Turan, “Telefonla aradım. Yanlış anlaşılma olduğunu söyledim. Hassas mesele olduğu için hastaneye gidip durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söylemek istedim. Rahmetli dedemden kalma silah yanımdaydı. Silahı ona uzatıp ‘Bana inanmıyorsan istediğini yap’ dedim. Silahı alıp koltuğa attı. Silahı koltuktan almak isterken istemsiz olarak patladı. Beni kapıya kadar geçirdi. Sonrasında evime gittim. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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“SİLAHLA GİTTİĞİM İÇİN HATALIYIM”

Avukatlar tarafından yöneltilen hasta ziyaretini silahla mı çiçekle mi gidilir sorusuna Arda Turan, “Silahla gittiğim için çok hatalıyım. Aile bizim için çok önemli. Konu hassas olduğu için samimiyetimi göstermek için gittim” demişti.

Berkay Şahin ise olayı, “Arda Turan beni ve eşimi tanır. Aynı evde eşlerimizle birlikte oturmuşluğumuz vardır. Olay günü ben mekanın dışındaki bölümde arkadaşlarla konuşuyordum. Özlem canı sıkılmış bir şekilde yanıma geldi. Ben ısrar edince çocuğumun üzerine yemin ettirdikten sonra olayı bana anlattı. Arda’nın koluna çarptıktan sonra kulağına ‘Çok güzelsin evli olmasaydım veya olmasaydın seni kaçırmazdım’ dediğini bana anlattı. Ben mekanın içine girerek Arda’nın ensesinden tutup kulağına ‘Eşimi bırakıp geleceğim bir konuşalım seninle' dedim” şeklinde anlatmıştı.

“BURAK YILMAZ NE OLUYOR DEDİ… ARDA KAFA ATTI…”

Berkay Şahin, Arda’nın ensesini nasıl tuttuğunu göstermek için ise yanında bulunan güvenlik görevlisinin ensesini tutarak hareketi hakime göstermişti. Devamında, “Bu sırada Burak Yılmaz bana ne oluyor Berkay dedi. Ona doğru döndüğüm sırada yandan Arda Turan bana kafa attı. Olayın daha fazla uzamasını istemediğim için hemen dışarı çıktım. Araya kimse girmedi. Burnum kanıyordu. Eşime eve gitmesini söyledim. Bende hastaneye gittim” demişti.

“SİLAHI ELİNDE SALLAYARAK ‘BAYRAMPAŞALIYIM BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEDİ”

Daha sonra Arda'nın kendisine telefonla ulaştığını anlatan Berkay Şahin, “Hastanede olduğumu söyledim. Böyle bir şey yapmadığını söyledi. Geliyorum dedi. Elinde silah vardı. ‘Benim böyle bir şey yaptığımı inanıyorsan al sık' dedi. Silahı yan tarafa bıraktı. Bende biraz daha uzak yere koydum. 30 saniye sonra silahı Arda tekrar aldı. Silahı elinde sallayarak ‘Ben Bayrampaşalıyım. Bana bir şey olmaz” diyerek konuşuyordu. Ben ‘silahı al s… git' dedim. Doğrudur yavşak da dedim. Ben sadece o lanetli gecenin bitmesini istiyordum” diye konuşmuştu.

Devamında, “Benim ona yavşak demem üzerine kasıtlı ve bilerek yere ateş etti” diyen Berkay, “Daha sonra yine aynı konuşmalar devam etti. Özlem'i aradım, ‘Arda özür dilemek istiyor' dedim. Özlem de, ‘senin burnunu kırdı, kabul etmiyorum” dedi. Şikayet etmek için değil rezillik çıkmasın diye boş kovanı aradık ama bulamadık. Ben ameliyat oldum. Şikayetçi olmayacaktım. Ama eşim bir kitap çıkarıyor. Reklam yapıyor diye bir söylenti çıkarıldı. Arda ve eşi bunu yaptı. Bende şikayetçi olmaya karar verdim” ifadesinde bulunmuştu.

“ARDA ‘ÇOK GÜZELSİN EVLİ OLMASAYDIN SENİ KAÇIRMAZDIM’ DEDİ”

Özlem Şahin ise olay günü Arda Turan’ın mekanda kolundan kendisini dürttüğü söyleyerek “Ben de daha önce ailece tanışıklığımızdan dolayı selam vermek istediğini düşündüm. ‘Merhaba' dedim. Ancak Arda Turan kulağıma eğilerek “Çok güzelsin evli olmasaydın seni kaçırmazdım” dedi. Alkollüydü. Arkamı dönerek uzaklaştım” demişti.

Olayı önce eşine anlatmadığını belirten Özlem Şahin, “Eşim, çok ısrar edince bir şey yapmaması için yemin ettirdikten sonra anlattım. Eşim de, ‘Sadece içeri girip bir şey söyleyip çıkacağım' dedi. Birkaç dakika sonra eşim burnunu tutarak dışarı koştu. Arda’yı da dışarıda 3-4 kişi tutuyordu. Eşime saldırmaya çalışıyordu. Burak Yılmaz yanıma gelerek Arda sana ne dedi. Diye sordu. Bende başımdan defolup gitmesini istedim. Eşim eve gönderdikten sonra hastaneden aradı. Ameliyat olacağını söyledi. Arda’nın yanında olduğunu ve özür dilemek istediğini söyledi. Bende kasıtlı kırılan burnun özrünü kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir çocuğum var. Diğeri karnımda. Kimseye iftira atmıyorum. Herkes Allah huzurunda hesap verecek” şeklinde konuşmuştu.